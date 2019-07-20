الوسيط الأفريقي يدعو الأطراف السودانية للوصول إلى اتفاق يحقق السلام في البلاد

حث الوسيط الأفريقي البرفيسور محمد حسين ليباد؛ الاطرف السودانية؛ إلى أهمية الوصول الى إتفاق يؤدي إلى تحقيق عملية السلام في السودان.

وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية اسامة سعيد ان ليباد خاطب اليوم بأديس ابابا إجتماعاً مشتركا ضم اطراف قوي الحرية والتغيير ممثلة في قيادات الجبهة الثورية السودانية ، وكذلك قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير التي وقعت على وثيقة الإتفاق السياسي مع المجلس العسكري الانتقالي.

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وكان قد وصل الي مقر الاجتماعات في وقت مبكر من يوم أمس الجمعة الباشمهندس عمر الدقير رئيس المؤتمر السوداني.

وانضمت أطراف جديدة الي الاجتماعات دليل علي حرص الجميع علي الوصول الي حل للنقاط العالقة وايجاد مقاربة جديدة تعالج التعقيدات التي تعترض إنجاز انتقال مدني كامل.