البرهان: المجلس لن يسلم “البشير” للجنائية وسيحاكم داخل البلاد

أعلن رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن المجلس لن يسلم الرئيس المعزول عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وأكد البرهان في حوار مع قناة الـ”بي بي سي” البريطانية، أنه ستتم محاكمته داخل البلاد لأن القضاء السوداني مؤهل وقادر على ذلك.