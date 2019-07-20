والي شمال دارفور يصدر قرار بتكوين لجنة لمتضرري السيول بكومة

أصدر والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي قرارا يقضى بتكوين لجنة عليا لنفير متضرري السيول بمدينة الكومة استنادا على المادة (25)من دستور الولاية لسنة 2015م تعديل لسنة 2017م وذلك نسبة للسيول التي اجتاحتها وخلفت اضرارا كبيرة بها. Advertisements و تم تكوين اللجنة برعاية الوالي وبرئاسة المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بالولاية والمدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية رئيسآ مناوبا و المدير التنفيذي لمحلية الكومة مقررا بجانب عضوية آخرين. وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة المتمثلة في الترتيب لقيام النفير بمدينة الكومة في تمام الساعة الحادية عشر من صبيحة يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر يوليو الجاري وتقديم الدعوة للمشاركين والمساهمين في النفير، فضلاً عن استقطاب الدعم المادي والعيني من ابناء المنطقة والخيرين من ابناء دارفور والسودان بجانب المؤسسات داخل وخارج السودان و التنسيق مع المنظمات العاملة في المجال الانسانى.

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