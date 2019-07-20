مشاورات بين الحركات المسلحة وقوي التغيير في أديس أبابا

تدور مفاوضات سودانية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين وفد من قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية وهو تحالف يضم أهم الحركات المسلحة وأبرز الحركات المنضوية تحت “الجبهة الثورية” هما “حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي والعدل المساواة بقيادة جبريل ابراهيم، واللتان تقاتلان في إقليم دارفور.

وتحضر المفاوضات في أديس أبابا أيضاً الحركة الشعبية لتحرير السودان فرع الشمال بقيادة مالك عقار وياسر عرمان وخميس جلاب ومبارك أردول، التي تقاتل في منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق

