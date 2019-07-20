تغييرات بالجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي

التاريخ: 20-يوليو-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة علمت مصادر عن قرارات مرتقبة تقضي بإجراء تعديلات داخل أروقة الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي.. التغييرات وفقاً للمصادر تأتي في سياق الترتيبات الجارية والخاصة بالمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.. التغييرات ستشمل بحسب صحيفة آخر لحظة، مراجعة مؤسسات وأذرع الجهاز الاستثماري. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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