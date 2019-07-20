مجلس الصحوة يبدي تحفظات كبيرة على الإعلان السياسي

طالب مجلس الصحوة الثوري السوداني بإطلاق سراح كافة أسرى الحرب والمعتقلين السياسيين فوراً على رأسهم الشيخ موسى هلال وهارون مد بخير والقائد “السافنا” مبدياً تحفظات كبيرة على الإعلان السياسي الذي تم توقيعه بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير, مبيناً أن ما جاء فيه يتناقض مع إعلان الحرية والتغيير.

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وبحسب صحيفة المجهر قال الأمين السياسي لمجلس الصحوة الثوري السوداني محمد خدام محمد عبد الكريم في بيان أمس إن ما تم من توقيع يعزز عملية تغييب المهمشين في السودان ويعتبر مواصلة لسيطرة النخب المركزية على القرار السياسي بالبلاد منذ تكوين الدولة السودانية مشيراً إلى أن الإعلان السياسي أهمل قضايا الحرب والسلام, وغض نظره عن إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين.

قال البيان إن الإعلان السياسي لم يتطرق لمعالجة أمهات القضايا المصيرية الخاصة بأنها الحرب وتحقيق السلام الشامل وكذلك لم يعالج الملفات الإنسانية, فضلا عن تجاهل مفاوضي الحرية والتغيير لعدة موضوعات مهمة وبهذا فإننا في مجلس الصحوة الثوري نتحفظ على هذا الإعلان المنقوص والمتناقض مع أهداف الثورة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)