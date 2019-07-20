الطب الشرعي ينقذ نظاميين من تهمة قتل فتاة

التاريخ: 20-يوليو-2019 فى : حوادث 8 مشاهدة أنقذ تقرير الطب الشرعي نظاميين من تهمة قتل فتاة بعيار ناري بمنطقة اليرموك جنوب الخرطوم ، مؤكداً أن العيار الناري المستخرج من جثة الفتاة لايتطابق مع عيار سلاحي المتهمين . ورأى القاضي فهمي عبد الله بمحكمة جنايات النصر جنوب الخرطوم المحكمة شطب الإتهام وتبرئتهما من التهمة المنسوبة إليهما بالقتل . Advertisements ، وبحسب تفاصيل قضية الإتهام فإن عياراً نارياً طائشاً أصاب المجني عليها أثناء نومها في منزلهم ، وكان بالقرب منهم حفل ماتسبب في وفاتها بحسب صحيفة اليوم التالي ، وألقت الشرطة القبض على المتهمين اللذين كانا مشاركين في الحفل . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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