(فوبيا) أسعار الخراف تنطلق باكراً في مواقع التواصل الاجتماعي

رصدت مصادر حالة من الإحباط والقلق وسط مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عقب تسريبات بأسعار الخراف قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، حيث أكدت المصادر أن أسعار الخراف تتراوح ما بين (7-11) ألف جنيه، وهي الأرقام التي وصفت بالفلكية بحسب صحيفة السوداني، بينما أطل السؤال المعتاد في مثل هذه الأيام وهو (هل تجوز الأضحية بالأقساط)..؟ هذا ومن المتوقع أن يشهد الموضوع تطورات أخرى خلال الأيام المقبلة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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