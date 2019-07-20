أفراح عصام بسخرية: (ما أنا البدخل في حالة نفسية بسبب طلاق)..!

سخرت الفنانة الشابة أفراح عصام من الخبر المتداول في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والذي أفاد بأنها تعاني من حالة اكتئاب حادة لزمت بسببها المنزل، ورفضت الرد على هواتف الصحفيين عقب طلاقها الأخير، وكتبت أفراح عبر صفحتها الشخصية، إن ما تم إثارته مضحك جداً، مبينة بحسب صحيفة السوداني، أنها في حالة نفسية جدية جداً، وأن كل ما تم ذكره مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة – فيما معناه: : (ما أنا البدخل في حالة نفسية بسبب طلاق)..!

الخرطوم (أخبار الخليج 365)