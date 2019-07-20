لجنة الأطباء المركزية تكشف عن حصر (246) شهيداً خلال الثورة

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أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية رفع الإضراب عن الحالات الباردة في كل مستشفيات السودان, والرجوع ومزاولة العمل في كل المستشفيات التي تقرر الانسحاب عنها, وكشف عن حصر “246” شهيداً و”1.353″ جريحاً منذ بداية الاحتجاجات في 19 ديسمبر الماضي.

وأكدت اللجنة بحسب صحيفة الصحية في تعميم صحفي أن الإضراب استمر لمدة “207” أيام في “32” مستشفى حكومياً بالعاصمة والأقاليم “12” منها بالعاصمة و”20″ مستشفى بالولايات, وقالت إن الإضراب شل خزينة إيرادات الدولة بالمستشفيات لافتة إلى نسبة تنفيذ الانسحاب من المستشفيات النظامية كانت “92” والمتمثلة في مستشفيات المل والشرطة والسلاح الطبي, معلنة التزامها بأي جداول أو مقررات تأتي من تجمع المهنيين دعماً لثورة الشعب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)