التاريخ: 20-يوليو-2019
12 مشاهدة
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية رفع الإضراب عن الحالات الباردة في كل مستشفيات السودان, والرجوع ومزاولة العمل في كل المستشفيات التي تقرر الانسحاب عنها, وكشف عن حصر “246” شهيداً و”1.353″ جريحاً منذ بداية الاحتجاجات في 19 ديسمبر الماضي.
وأكدت اللجنة بحسب صحيفة الصحية في تعميم صحفي أن الإضراب استمر لمدة “207” أيام في “32” مستشفى حكومياً بالعاصمة والأقاليم “12” منها بالعاصمة و”20″ مستشفى بالولايات, وقالت إن الإضراب شل خزينة إيرادات الدولة بالمستشفيات لافتة إلى نسبة تنفيذ الانسحاب من المستشفيات النظامية كانت “92” والمتمثلة في مستشفيات المل والشرطة والسلاح الطبي, معلنة التزامها بأي جداول أو مقررات تأتي من تجمع المهنيين دعماً لثورة الشعب.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الأطباء المركزية تكشف عن حصر (246) شهيداً خلال الثورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.