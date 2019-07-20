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تفاصيل القبض على نظامي مخمور وهروبه

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 20-يوليو-2019

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تفاصيل القبض على نظامي مخمور وهروبه

مثل شاهدا إتهام في محكمة جنايات الخرطوم شمال في محاكمة نظامي ضبط مخموراً في ( الحلة الجديدة ) وتحويله الي قسم الشرطة .

وقد أنكر المتهم ذلك وقال أنه كان في وضع طبيعي ، وقال الشاهد الأول أنه وبعد وصول معلومة لديهم بذلك تحرك تيم الي موقع الحدث ، وفوجئوا بالمتهم في حالة سكر تام فأخذ على الفور لقسم الشرطة للتحقيق معه تحت نص مادة السكر .

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وأكد الشاهد أن المتهم هرب بعد القبض عليه ولكنهم تمكنوا من القبض عليه .

وبحسب صحيفة اليوم التالي ، ذكر شاهد الإتهام الثاني أنه بعد ذهابه للمتهم للتحقيق معه إشتم رائحة الخمر وإعترف المتهم بذلك ، وقد شددت الشرطة عليه لأنه ينتمي لإحدى القوات النظامية في الجيش وبعد سماع أقوال الشهود حددت المحكمة جلسة أخرى للمواصلة في القضية .

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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