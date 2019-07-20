(الثورية) تشترط تكوين حكومة تصريف مهام لـ(6) أشهر

أعلن الوسيط الإفريقي للسودان محمد الحسن لبات عن لقاء سيجمعه مع ممثلي الحركات المسلحة في أديس أبابا، لإيجاد صيغة للاتفاق النهائي، ودعا الوسيط أطراف التفاوض إلى النظر في مشروع الوثيقة الدستورية استعداداً للتوقيع الاتفاق.

وبحسب صحيفة الإنتباهة أن الجبهة الثورية اشترطت على قوى التغيير للموافقة على الاتفاق السياسي والقبول بأن تكون جزءاً من الاتفاق ألا تشكل حكومية انتقالية إلا عقب (6) أشهر على أن تشكل حكومة تصريف مهام خلال الستة أشهر الأولى.

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وفي السياق، لحق رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، بالحركات المسلحة في العاصمة الإثيوبية أديس بغية إقناعها باللحاق بالاتفاق السياسي والإعلان الدستوري المرتقب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)