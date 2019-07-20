التاج : جولة التفاوض الثانية تتناول قضايا إستراتيجية مهمة

التاريخ: 20-يوليو-2019
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قال إسماعيل التاج القيادي بقوى الحرية والتغيير ” أنه يجب التفاؤل بالوصول الي نتائج إيجابية خلال الجولة الجديدة للتفاوض بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري ، لانها جولة تتناول قضايا إستراتيجية مهمة كسلطات تعيين رئيس القضاء ” .
وأضاف التاج ” نسعى الي إتفاق يصب في مصلحة الشعب السوداني صاحب القرار ، وتحقيق التحول الديمقراطي ” ، مشيراً الي أنه ينبغي أن نتفاءل بمستقبل أفضل للبلاد .
وأضاف أن من وقع بالأحرف الأولى على الإتفاق هو الأستاذ أحمد ربيع ، وهو ممثل ومفاوض عن تجمع المهنيين .
وبحسب صحيفة اليوم التالي ، أشار الي أنهم في تجمع المهنيين يؤيدون تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة تتمتع بالكفاءة والإستقامة في أحداث العنف في الثالث من يونيو وغيرها من الأحداث والوقائع .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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