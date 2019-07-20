بدء التحقيق في مزاعم تجنيد الدعم السريع للأطفال

التاريخ: 20-يوليو-2019 فى : أخبار 29 مشاهدة بدأت الآلية الوطنية المكلفة بالتحقيق والتقصي حول مزاعم تجنيد قوات الدعم السريع للأطفال أعمالها. وقال الناطق الرسمي باسم الدعم السريع العميد جمال جمعة إن الآلية المكونة من وزارة الخارجية واليونسيف والمجلس القومي للطفولة وممثلين من قوات الدعم السريع، سبق أن أقامت ورشة لتدريب الفريق المختص بعمليات التفتيش للتقصي بشأن تلك المزاعم. Advertisements وأكد جمعة بحسب صحيفة الإنتباهة، أن الورشة وضعت جدولاً زمنياً لتنفيذ المهمة ميدانياً وشرع فيها من أمس، وأضاف أن الفريق سيبدأ بمناطق قوات الدعم السريع بالولايات الغربية وسوف ينتقل بعدها للخرطوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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