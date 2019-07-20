قوى الحرية: الاتفاق السياسي يهيئ الأوضاع للوثيقة الدستورية

أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير عضو التفاوض أحمد ربيع أن أعضاء وفد التفاوض قاموا بتفويضه بالتوقيع على الاتفاق السياسي نيابة عن قوى الحرية والتغيير، مؤكداً وجود آراء وتباين في وجهات النظر بين كتل الحرية والتغيير.

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وقال ربيع في تصريح بحسب صحيفة السوداني، إن الاتفاق السياسي سيفضي إلى تهيئة الأوضاع للوصول لاتفاق حول الإعلان الدستوري والذي تكتمل به تطلعات وآمال الشعب السوداني، مبيناً أن الاتفاق يمثل الهادي والدليل لقيادة الفترة الانتقالية واستقرار عملية الحكم خلال المرحلة القادمة.

ووصف ربيع الاتفاق بالتاريخي والمهم في طريق إحلال السلام وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي بالبلاد، مبيناً أن الثورة السودانية أحدثت تحولاً كبيراً في المشهد السياسي بالبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)