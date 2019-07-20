ستونا مجروس تصل الخرطوم

وصلت الخرطوم أمس الفنانة المعروفة ستونا مجرس قادمة من القاهرة التي تقيم بها منذ سنوات طويلة وذلك لمشاركة إحدى الأسر الصديقة لها في مناسبة زواج اقيمت بصالة هايد بارك بحديقة الموردة .

وبحسب صحيفة أخر لحظة ، قالت الفنانة ستونا لقناة النيل الأزرق أنها في غاية السعادة لزيارة السودان ومعانقة أهلها وأحبابها الذين قابلوها بترحاب وفرح كبير ، ويتوقع أن تعود ستونا الي القاهرة اليوم السبت .

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )