الحرية والتغيير: مسيرة الخميس ليس تصعيداً ولن تعيق مسار التفاوض

التاريخ: 20-يوليو-2019
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أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير أن تأجيل توقيع الوثيقة الدستورية جاء بناء على طلبها لمزيد من التشاور مع مكونات “نداء السودان” باديس أبابا.
وقال القيادي بـ “الحرية والتغيير مدني عباس مدني أمس إن التوقيع على الوثيقة سيتم خلال هذا الأسبوع, وشدد على أنه لن يتم منح أي حصانة لأحد, سيما تلك الجنائية, وأضاف بأن مسيرة أمس الأول لا تمثل أي تصعيد ولن تعيق مسار التفاوض, خاصة وأنه تم الإعداد لها قبل الإعلان عن التوقيع على الوثيقتين السياسية والدستورية.
ومن جانبه قال نائب رئيس حزب الأمة القومي الفريق صديق محمد إسماعيل بحسب صحيفة الصيحة إن تأجيل التوقيع على الوثيقة الدستورية أمر فرضه توسيع دائرة التوافق مع بعض مكونات الحرية والتغيير, وهو ما يفتح الباب مرة أخرى للاستماع إلى الذين أبدوا ملاحظاتهم حول الوثيقة, وأن تؤخذ ملاحظاتهم في الاعتبار حتى لا يتم ترك ثغرة ينفذ منها المخربون.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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