سيدة سودانية تقتحم اجتماعات (الحرية والتغيير) بأديس

اقتحمت سيدة سودانية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول اجتماعات قوى الحرية والتغيير المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأظهر فيديو السيدة نوال محمد خير وهي تحمل لافتة في يديها وتردد هتافات في وجه المجتمعين تطالبهم بالاتفاق من أجل المدنية وبدء البناء.

Advertisements

ورددت نوال بحسب صحيفة السوداني: “اتفقوا وارجعوا ووحدوا كلمتكم ده ما وقت الحروب، ده وقت العمل والبناء”، وتابعت: “السودان ضاع حصلوه”، واستجاب المجتمعون لحديث نوال بتصفيق حار، ووعدوها بقولهم: “أبشري”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)