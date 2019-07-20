عابدين : إستصحاب الأخرين في الإتفاق النهائي ضروري

التاريخ: 20-يوليو-2019
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قال المنسق العام لحركة اللجان الثورية محمود عابدين صالح ، إن الوقت مازال يسمح بمشاركة أطراف أخرى في الإتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ، مؤكداً أن إستصحاب الأخرين في الإتفاق النهائي يعتبر ضرورياً .
وبحسب صحيفة أخر لحظة ، حذر عابدين من السلبيات التي قد تصاحب هذا الإتفاق لذلك لابد من الإتفاق حول المشروع الوطني الذي يحقق الإستقرار والسلام ويرضى جميع الأطراف في الساحة السياسية .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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