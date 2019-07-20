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النيابة تخضع والي الخرطوم الأسبق (عبد الرحيم) للتحقيق

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التاريخ: 20-يوليو-2019

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النيابة تخضع والي الخرطوم الأسبق (عبد الرحيم) للتحقيق

واصلت نيابة مخالفات الأراضي تحقيقاتها مع رموز النظام المخلوع المعتقلين بسجن كوبر، وأخضعت ذات النيابة أمس الأول وزير الدفاع الأسبق ووالي الخرطوم الأسبق عبد الرحيم محمد حسين للتحقيق في مخالفات تتعلق بالأراضي.

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ووصل عبد الرحيم إلى مقر النيابة بحسب صحيفة السوداني، وسط حراسة أمنية مشددة وغادرها عقب الفراغ من التحقيقات إلى معتقله بسجن كوبر تحت الحراسة المشددة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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