الوسيط الإفريقي يجتمع بقادة الجبهة الثورية في أديس أبابا

التاريخ: 20-يوليو-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة أعلن مبعوث الاتحاد الإفريقي للسودان محمد حسن ولد لبات, عن لقاء يجمعه بقادة الحركات المسلحة في أديس أبابا لدعم الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. وقال ولد لبات طبقاً لـ “إسكاى نيوز” أمس إنه سيتوجه إلى العاصمة الإثيوبية للقاء ممثلي الحركات المسلحة سعياً لأخذ مطالبها بعين الاعتبار وحشد دعم أوسع للاتفاق النهائي. Advertisements وأكد نيته العودة سريعاً للخرطوم, ودعا أطراف التفاوض للنظر في مشروع الوثيقة الدستورية استعداداً لتوقيع الاتفاق النهائي الشامل. وبحسب صحيفة الصيحة قالت مصادر “للحرية والتغيير” ان تأجيل الاجتماع جاء بناء على طلب الطرفين, وإنها طلبت تأجيلاً لعقد مفاوضات كانت مقررة أمس الجمعة بشأن الإعلان الدستوري لإفساح المجال لمزيد من التشاور بعد ظهور تباينات بين القوى السياسية. الخرطوم:(أخبار الخليج 365)

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