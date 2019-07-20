التاريخ: 20-يوليو-2019
8 مشاهدة
أكد القيادي في قوى الحرية والتغيير ، عضو التفاوض ، رئيس تجمع المعلمين ، أحمد ربيع ، أن أعضاء وفد التفاوض قاموا بتفويضه بالتوقيع على الإتفاق السياسي نيابة عن قوى الحرية والتغيير ، مؤكداً وجود أراء وتباين في وجهات النظر بين كتل الحرية والتغيير .
وقال ربيع ، أن الاتفاق السياسي سيفضي الى تهيئة الأوضاع للوصول لإتفاق حول الإعلان الدستوري والذي تكتمل به تطلعات وآمال الشعب السوداني ، مبينناً أن الإتفاق يمثل الهادي والدليل لقيادة الفترة الإنتقالية وإستقرار عملية الحكم خلال المرحلة القادمة .
وبحسب صحيفة آخر لحظة ، وصف ربيع الإتفاق بالتاريخي والمهم في طريق إحلال السلام وتحقيق الإستقرار السياسي والإقتصادي بالبلاد . مبيناً أن الثورة أحدثت تحولاً كبيراً في المشهد السياسي بالبلاد .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر التغيير : آمال وتطلعات الشعب تكتمل بالإعلان الدستوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.