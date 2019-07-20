التغيير : آمال وتطلعات الشعب تكتمل بالإعلان الدستوري

أكد القيادي في قوى الحرية والتغيير ، عضو التفاوض ، رئيس تجمع المعلمين ، أحمد ربيع ، أن أعضاء وفد التفاوض قاموا بتفويضه بالتوقيع على الإتفاق السياسي نيابة عن قوى الحرية والتغيير ، مؤكداً وجود أراء وتباين في وجهات النظر بين كتل الحرية والتغيير .

وقال ربيع ، أن الاتفاق السياسي سيفضي الى تهيئة الأوضاع للوصول لإتفاق حول الإعلان الدستوري والذي تكتمل به تطلعات وآمال الشعب السوداني ، مبينناً أن الإتفاق يمثل الهادي والدليل لقيادة الفترة الإنتقالية وإستقرار عملية الحكم خلال المرحلة القادمة .

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وبحسب صحيفة آخر لحظة ، وصف ربيع الإتفاق بالتاريخي والمهم في طريق إحلال السلام وتحقيق الإستقرار السياسي والإقتصادي بالبلاد . مبيناً أن الثورة أحدثت تحولاً كبيراً في المشهد السياسي بالبلاد .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )