الكشف عن تفاصيل ملاحظات (الثورية) على الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية

تحصلت مصادر على مسودة ملاحظات وقضايا الجبهة الثورية على الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، وتضمنت الملاحظات إعادة هيكلة القطاع الأمني وفق شروط اتفاق السلام الذي سيبرم بين السلطة الانتقالية والجبهة الثورية، بجانب التزام السلطة الانتقالية بعدم عقد مؤتمر دستوري قبل الوصول إلى اتفاق سلام عادل وشامل، والالتزام بقرار مجلس حقوق الإنسان بفتح مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في السودان.

وأضاف المصادر: عن إلغاء كل الأحكام الغيابية والتهم التي صدرت ضد قيادات وأعضاء الحركات المسلحة ووجوب أن يتضمن اتفاق إيقاف العدائيات، الحق الفوري للجبهة الثورية في ممارسة نشاطها بصفتها تنظيماً سياسياً.

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في السياق، دعا الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية محمد زكريا في تصريح بحسب صحيفة السوداني، إلى ضرورة هيكلة قوى الحرية والتغيير وذلك عبر حل التنسيقية، متهماً إياها باختطاف القرار داخل الحرية والتغيير وإعادة تشكيل اللجان والمؤسسات والتوافق على مرجعية تفاوضية ورؤية استراتيجية في التعاطي مع طريقة التفاوض والحل السياسي.

وأشار زكريا إلى أنه تم الاتفاق في اجتماعات أديس على تشكيل لجنتين واحدة لهيكلة قوى الحرية والتغيير واللجنة الثانية للسلام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)