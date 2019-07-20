التاريخ: 20-يوليو-2019 فى : أخبار 11 مشاهدة Advertisements كشفت مصادر موثوقة عن تورط مسؤولين سابقين في بيع عقارات وبيوت تمتلكها حكومة السودان في لندن, فيما طلبت لجنة حصر ومراقبة الشركات الحكومية من المراجع القومي مدها بمعلومات كافية عن كيفية بيعها لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها واستردادها. وأبلغت مصادر بحسب صحيفة الصيحة أمس بان اللجنة تعكيف على دراسة قانونية لإيجاد آلية لتنفيذ توصيات ومخرجات التقرير الذي أعدته بشأن الشركات الحكومية بالتشاور مع المجلس العسكري الانتقالي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تورط نافذين بالنظام السابق في بيع ممتلكات حكومية بلندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.