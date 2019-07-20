التاريخ: 20-يوليو-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة أعلن الوسيط الأفريقي محمد الحسن لبات ، عن لقاء سيجمعه مع ممثلي الحركات المسلحة السودانية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، وذلك لإيجاد صيغة للإتفاق النهائي . ودعا الوسيط أطراف التفاوض الي النظر في مشروع الوثيقة الدستورية إستعداداً لتوقيع الإتفاق . Advertisements وفي السياق ، لحق رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي ، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ، بالحركات المسلحة في العاصمة الإثيوبية أديس بغية إقناعها باللحاق السياسي والإعلان الدستوري المرتقب . وبحسب صحيفة أخر لحظة ، يجري وفد من التحالف المعارض منذ أيام مشاورات في العاصمة الإثيوبية مع قادة الحركات المسلحة للتمكن من تضمين وجهات نظرها في الإتفاق المزمع مع المجلس العسكري . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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كانت هذه تفاصيل خبر إجتماع مفصلي للوسيط مع الحركات بأديس بشأن الإتفاق النهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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