البرهان : نتوقع إتفاقاً سريعاً مع الحرية والتغيير

توقع رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، أن يتوصل وفدا التفاوض في المرحلة الإنتقالية إلي إتفاق سريع بشأن الإعلان الدستوري ، وقال إنه تم الإتفاق على جزء كبير من الوثيقة .

وأكد البرهان في مقابلة مع ال ( بي بي سي ) أن إجراءات تحقيق واسعة تتم مع عناصر بالقوات النظامية قيد التحفظ ، بشأن الأحداث التي وقعت منذ 11 أبريل وحتى اليوم ، وقطع بأن الإجراءات القانونية ستطال كل متجاوز وأنه لاتوجد حصانة مطلقة .

وأوضح البرهان أن الحصانات وضعت بواسطة لجان قانونية من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وأن هناك طرقاً لرفع الحصانة ، مؤكداً أنه لا توجد حصانة مطلقة .

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وأكد أنهم في المؤسسة العسكرية يريدون أن يؤسسوا لنظام حكم مستدام لاتوجد فيه إنقلابات ، مشيراً الي أن الشعب يستطيع خلال الفترة المقبلة أن يحدد نظام الحكم الذي يرتضية .

وبحسب صحيفة آخر لحظة ، جدد البرهان أن المجلس لن يسلم الرئيس السابق عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية ، وقطع بأن محاكمته ستتم داخل البلاد ، وأكد بأن القضاء مؤهل وقادر على ذلك .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )