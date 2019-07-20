البرهان : نتوقع إتفاقاً سريعاً مع الحرية والتغيير

التاريخ: 20-يوليو-2019
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توقع رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، أن يتوصل وفدا التفاوض في المرحلة الإنتقالية إلي إتفاق سريع بشأن الإعلان الدستوري ، وقال إنه تم الإتفاق على جزء كبير من الوثيقة .
وأكد البرهان في مقابلة مع ال ( بي بي سي ) أن إجراءات تحقيق واسعة تتم مع عناصر بالقوات النظامية قيد التحفظ ، بشأن الأحداث التي وقعت منذ 11 أبريل وحتى اليوم ، وقطع بأن الإجراءات القانونية ستطال كل متجاوز وأنه لاتوجد حصانة مطلقة .
وأوضح البرهان أن الحصانات وضعت بواسطة لجان قانونية من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وأن هناك طرقاً لرفع الحصانة ، مؤكداً أنه لا توجد حصانة مطلقة .
وأكد أنهم في المؤسسة العسكرية يريدون أن يؤسسوا لنظام حكم مستدام لاتوجد فيه إنقلابات ، مشيراً الي أن الشعب يستطيع خلال الفترة المقبلة أن يحدد نظام الحكم الذي يرتضية .
وبحسب صحيفة آخر لحظة ، جدد البرهان أن المجلس لن يسلم الرئيس السابق عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية ، وقطع بأن محاكمته ستتم داخل البلاد ، وأكد بأن القضاء مؤهل وقادر على ذلك .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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