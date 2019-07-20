الدقير : زيارتنا إلي إثيوبيا للإتفاق على الوثيقة الدستورية

التاريخ: 20-يوليو-2019
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قال القيادي بقوى الحرية والتغيير ، رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ، إن زيارة وفد المعارضة الي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بغرض الإجتماع مع الجبهة الثورية ، لمناقشة العملية السياسية الجارية في السودان .
وأكد الدقير ل ( العين الاخبارية ) أن المفاوضات مع الجبهة الثورية تهدف بشكل أساسي التوصل الي اتفاق شامل حول الوثيقة الدستورية المزمعة إجازتها لتكون شاملة ومتفقاً عليها خاصة عملية السلام .
وأضاف ( نأمل في أن تخرج هذه المفاوضات مع الجبهة الثورية بتوافق وتوحيد وجهات النظر ، خاصة فيما يتعلق بعملية السلام التي تم تخصيصها في فترة الأشهر الستة الأولى من عمر الفترة الانتقالية ، من أجل إسكات أصوات البنادق في كافة أنحاء السودان ) .
وبحسب صحيفة آخر لحظة ، أعرب الدقير عن أمله بأن تخرج هذه المفاوضات بإتفاق موحد يفضي الي نتائج وتوافق يدفع بالأمور الي إنجاز إتفاق يؤسس لتشكيل سلطة إنتقالية مدنية تقود السلام في السودان دون إقصاء .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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