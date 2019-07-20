الزكاة تتخذ إجراءات قانونية ضد حجز عرباتها بدارفور

التاريخ: 20-يوليو-2019
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قالت مصادر عليمة إن الشرطة احتجزت نحو “20” عربة مخصصة لجباية الزكاة بولايات دارفور قرابة “8” أشهر.
ووصفت مصادر حجز العربات بانه غير مشروع, وكشفت عن اتخاذ ديوان الزكاة إجراءات قانونية في مواجهة من تسبب في إتلاف العربات, وقالت إن الشرطة الأمنية احتجزت العربات دون توجيه اتهام أو إلقاء القبض على منسوبي الزكاة.
وأكدت مصادر إن العربات المخصصة للجباية بغرب السودان تم شراؤها وفقاً لإجراءات سليمة بواسطة لجنة من وزارة المالية وممثل للأمن الاقتصادي والفنيين, بجانب الضوابط التي أجراها المستشار القانوني بجنوب دارفور, ونوّهن إلى أن تقنين العربات تم في فترة النائب الأول لرئيس الجمهورية السابق, كما تمت مخاطبة وزارة المالية لإكمال الإجراءات, وبحسب صحيفة الصيحة أشارت المصادر إلى أن المادة “47” من قانون الزكاة تنص على إعفاء ديوان الزكاة من أي رسوم جمركية, واتهمت بعض الأجهزة بإظهار الزكاة بمظهر يخالف القانون.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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