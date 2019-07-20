أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 20 يوليو 2019م

تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * (البرهان): لن نسلم (البشير) وضباط من الجيش والدعم السريع متورطون في فض الاعتصام * لجنة الأطباء المركزية تعلن رفع الإضراب المستمر لـ(7) أشهر * خطيب مسجد الخرطوم: الشيوعية والحرية والمدنية ستحارب الإسلام * ترتيبات لإدراج نتائج مشاورات أديس في الإعلان الدستوري * مجلس الصحوة يبدي تحفظات كبيرة على الإعلان السياسي الإنتباهة: * (البرهان): لا توجد حصانات مطلقة * (الثورية) تشترط تكوين حكومة تصريف مهام لـ(6) أشهر * (البرهان) يتوقع اتفاقاً سريعاً على الإعلان الدستوري.. ولن نسلم المخلوع للجنائية * بدء التحقيق في مزاعم تجنيد الدعم السريع للأطفال * اجتماع مفصلي للوسيط الإفريقي مع الحركات بأديس بشأن الاتفاق النهائي * مسؤول: سنسترد الأراضي الحكومية التي تم الاستيلاء عليها الصيحة: * (العسكري) و(التغيير) يبحثان الإعلان الدستوري بالثلاثاء * لجنة مختصة تشرع لاسترداد ممتلكات حكومية بلندن * (البرهان): لن نسلم البشير للجنائية وسيحاكم داخل البلاد آخر لحظة: * فتح ملف الأراضي المعتدي عليها بالخرطوم * (البرهان) يتوقع اتفاقاً قريباً مع التغيير ويرفض تسليم البشير * مشاورات مكثفة بإثيوبيا بشأن الإعلان الدستوري * الدقير: زيارتنا إلى إثيوبيا للاتفاق على الوثيقة الدستورية اليوم التالي: Advertisements * (البرهان): لن نسلم البشير للجنائية * (تجمع المهنيين): جولة التفاوض الثانية تتناول قضايا استراتيجية مهمة * المبعوث الإفريقي يغادر إلى إثيوبيا للقاء قادة (الجبهة الثورية) * سيدة سودانية تقتحم مقر اجتماعات (الحرية والتغيير) بأديس وتصرخ في وجههم (اتفقوا) * خطيب الجامع الكبير: الشيوعية والحرية والمدنية ستحارب الإسلام السوداني: * (السوداني) تكشف تفاصيل ملاحظات الجبهة الثورية على الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية * (البرهان): اتفقنا على جزء كبير من وثيقة الإعلان الدستوري * النيابة تحقق مع عبد الرحيم محمد حسين * كمال عبد القادر يواصل إضرابه عن الطعام بسجن كوبر * النيابة تخاطب (العسكري) لتسليمها البشير ونافع للتحقيق معهما * سيدة سودانية تقتحم اجتماعات (الحرية والتغيير) بأديس وتطالبهم بالاتفاق الجريدة: * وقفة احتجاجية بمنطقة بري تضامناً مع المغتصبات * رفع أطول إضراب للأطباء في تاريخ السودان * العدل والمساواة ترفض الاتفاق السياسي والوسيط يلتقي الحركات في أديس أبابا * الاتحاد النسائي يشدد على مشاركة المرأة بنسب كبيرة في الفترة الانتقالية الدار: * قيادات بالحرية والتغيير: لهذا السبب أجلنا الاجتماع مع العسكري * نجمات الفضائيات يتحدثن لـ(الدار) اختصاراً عن كلمة الحرية * الأمن الليبي يضبط سوداني متهم في قضية قتل سوداني آخر * بالصورة والقلم مقتل صبي بطعنة سكين ببحري * صيدلانية ترفض إعطاء دواء مهدئ للأعصاب لهذا السبب * نظامي يروي تفاصيل قضية الزوج المتهم بقتل زوجته شنقاً بشرق النيل الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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