أظهرت بيانات ريفينيتيف لتعقب حركة السفن أن ناقلة النفط مسدار التى تديرها شركة بريطانية غيرت اتجاهها للمرة الثانية اليوم الجمعة واتجهت عائدة إلى الخليج بعدما كانت غيرت اتجاهها فى السابق صوب إيران.
كانت بريطانيا قد ذكرت أن إيران احتجزت مسدار والناقلة ستينا إمبيرو، وذلك بعدما غيرت السفينتان اتجاههما وتحركتا صوب الساحل الإيراني.
لكن وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء قالت إنه لم يتم احتجاز مسدار لكن تم توجيه تحذير لها. بينما قال الجيش الإيرانى إنه احتجز الناقلة ستينا إمبيرو.
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: ناقلة النفط "مسدار" تغير اتجاهها مجددا وتعود إلى الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.