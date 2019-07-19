هناك أمور تبدو تافهة جدا لكنها تدمر الحياة الزوجية من قبل أحد الشريكين أو كلاهما بسبب الإفراط في التفكير بالسلبيات فقط، التي تساهم في إحداث شرخ كبير في علاقتهما.
وفقا لموقع “تايمز أوف إنديا”، فإن السلبيات التي تؤثر على العلاقة بين الزوجين تندرج تحت تلك النقاط:
التفكير المفرط بالأشياء التافهة
إن التركيز على الأشياء والتفاصيل البسيطة قد يمنعك من التفكير بعقلانية، ويساهم في تفاقم المشاكل الزوجية.
التفكير في مغزى تصرفات الشريكين
التفكير المفرط في مغزى تصرفات الشريك، قد يقودك للوصول إلى استنتاجات خاطئة عنه، وبالتالي تنشأ بسبب ذلك المشاكل بينكما، لذا لا بد من أخذ تصرفات الطرف الآخر بشكل طبيعي دون اللجوء إلى تأويلات قد تلحق الضرر بعلاقتك معه.
التفكير المفرط في الأمور السلبية
الإفراط في التفكير بالسلبيات يساهم في تفاقم المشاكل بين الطرفين وقد ينهى الحياة الزوجية للأبد.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة خطيرة للزوجين.. هذه الأمور تنهي الحياة بينكما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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