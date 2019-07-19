بوتين: قلقون بشدة إزاء المواجهة الأمريكية الإيرانية بالقرب من حدودنا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلق بلاده العميق إزاء المواجهة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة وأنها تحدث بالقرب من الحدود الروسية، ويمكن أن تزعزع استقرار المنطقة المحيطة بإيران.

وأضاف بوتين في تصريحات أوردتها وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، أن هذا التوتر "يقلقنا كثيراً لأنه يحدث بالقرب من حدودنا. قد يزعزع استقرار الوضع حول إيران، ويؤثر على بعض البلدان التي لدينا علاقات وثيقة للغاية بها، ويسبب موجات إضافية من اللاجئين بأعداد كبيرة، وقد يتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد العالمي".

وفي وقت سابق، صرح نائب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي للصحفيين بأن موسكو تشعر بالقلق إزاء تقارير تتحدث عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، وتدعو إلى عدم تصعيد التوتر.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني الجمعة، أنه احتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، بسبب عدم مراعاتها قوانين الملاحة الدولية.

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وأصبح مضيق هرمز نقطة ساخنة للتوترات مع إيران وسط سلسلة من الحوادث هناك. ويقع المضيق عند المدخل الجنوبي للخليج العربي، أحد أهم الممرات المائية في العالم لنقل النفط.

وتوترت العلاقات بين بريطانيا وإيران، والولايات المتحدة وإيران بشكل خاص.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، احتجزت بريطانيا ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق، بزعم أنها تحمل شحنة نفط إلى سوريا في انتهاك للعقوبات المفروضة عليها.