رئيس وزراء كوسوفو يستقيل بشكل مفاجئ للمثول أمام "الجنائية الدولية"

استقال رئيس وزراء كوسوفو راموش هاراديناي بشكل غير متوقع اليوم الجمعة، قائلاً إنه يريد المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتباره "مواطن وليس رئيس وزراء".

ويواجه راموش، الذي من المقرر أن يمثل أمام محكمة لاهاي الأسبوع المقبل، اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الصربي خلال حرب كوسوفو في 1999، وكان راموش قائداً إقليمياً في جيش تحرير كوسوفو، وهي جماعة شبه عسكرية تقاتل من أجل الاستقلال."

وأُنشئت محكمة خاصة في 2017 للنظر في الجرائم المزعومة التي ارتكبها جيش تحرير كوسوفو من قِبل الألبان ضد الصرب في الصراع المسلح الذي استمر بين عامي 1998 و 2000، وشغل هاراديناي منصب رئيس الوزراء في كوسوفو منذ سبتمبر(أيلول) 2017.