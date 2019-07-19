رئيس وزراء كوسوفو يستقيل بشكل مفاجئ للمثول أمام "الجنائية الدولية"

وأُنشئت محكمة خاصة في 2017 للنظر في الجرائم المزعومة التي ارتكبها جيش تحرير كوسوفو من قِبل الألبان ضد الصرب في الصراع المسلح الذي استمر بين عامي 1998 و 2000، وشغل هاراديناي منصب رئيس الوزراء في كوسوفو منذ سبتمبر(أيلول) 2017.
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