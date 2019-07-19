كشف مصدر مسؤول بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات، اليوم الجمعة، أن ناقلة النفط "رياح" التي تحمل علم بنما، لم تكن تحمل على متنها أي مواطن إماراتي.
وأضاف المصدر أن الناقلة ليست مملوكة لدولة الإمارات العربية المتحدة، لكنها كانت ترسو في بعض الأحيان في مياه الإمارات العربية المتحدة ولم يُسمح لها أبداً بالتحميل أو التفريغ نظراً لأن عمرها كان يتجاوز 25 عاماً.
وأشار إلى أن ذلك يأتي تماشياً مع لائحة الشروط الصادرة عن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات العربية المتحدة في ما يتعلق بعمليات نقل النفط ومشتقاته.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إماراتي: الناقلة "رياح لم يسمح لها بالتحميل أو التفريغ في موانئ الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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