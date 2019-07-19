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شاهد بالفيديو : كذبة ترامب باسقاط الطائرة الايرانية….

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شهاب محمد - الخرطوم - 19 يوليو، 2019

لماذا؟ في الدقائق الأخيرة وبعد تهديدٍ ووعيد..ترامب يتراجع عن ضرب إيران

الخليج 365:

المادة السابقةترحيل الأزمة.. بقلم سمية سيد
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