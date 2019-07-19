والجمال!!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*وجمال شعره من جمال بيئته..

* من جداولها… وخمائلها… وروابيها… وأطيارها… وسحبها… وسحرها… وغموضها..

*ثم مساءاتها ذات القمر… والدجى… والشهب… والنجوم..

*ومن ثم فهو من أرق شعراء العرب ــ إيليا ــ إحساساً بالجمال؛ وتعبيراً عنه..

* وظل أسير بيئته الجميلة هذه رغم غربة المهجر… وبيئته..

*وبيئتنا ــ في أقصى الشمال ــ مازال جمالها يكمن بين طيات نسيج حاضري..

*وهو الذي يعين على تحمل وحشة الراهن المتوحش..

* وتهفو النفس ــ في بعض المساءات ــ إلى ليالٍ ذات أسمار… تحت ضوء القمر..

* وعندما يغيب القمر تتلألأ السماء أنجماً… وشهباً… وكواكب..

*ويأتي الدجى (الجاني) بأطيافه… وأشباحه… وأفراحه… وأحزانه… وهواجسه..

* فكل لواعج النفس تشع عند الدجى… كما الشهب..

* وتتضخم فيه مخاوفٌ من كائناته كذلك؛ ثم تكتسي جمالاً روائياً عند الصباح..

* كائنات تمر… وكائنات تمور… وكائنات تماري..

*وتبقى (بنت المريق) هي الكائن الأسطوري الأشد قبحاً… وجمالاً ؛ في آنٍ معاً..

* وبعد أن زعم أحدهم أنه نجا منها هفت نفسه إلى الزواج..

* وتخيَّر واحدة من أجمل بنات البلدة ؛ ووافقت..

* وظلت الموافقة لغزاً محيراً إلى وقت طويل… في طول سنوات رفضها الزواج..

* وتقاصر التفسير حول طبيعة الكائن عن إشباع فضول الأنفس..

* فقد قيل أن جمالها ــ رغم قبحها ــ يتمثل في تحريكها مكامن الجمال لدى ضحاياها..

* وضحاياها دوماً من الرجال ؛ ولم تظهر لامرأة قط..

* فطبيعة (الإحساس) بالجمال الذي تحركه يحرك بدوره (أحاسيس) ملازمة..

* وربما هذا هو ما جعل جميلة البلدة تقبل بذلكم (الناجي)..

* وجعل حسناء رائعة الطيب صالح (عرس الزين) تقبل بالزين (البوم) عريساً..

* وجعل زينة بنات القرية (زينة) تقبل بما فعله بها (مجنونها)..

* وفي كتابنا (شذرات) قصصنا كيف أنه جن عند رؤيته بنت المريق ؛ ذات مساء ..

* وكيف أنه جُن ــ تحديداً ــ بجميلة جميلات القرية ؛ زينة..

* وكيف أن زينة (البكر) هذه جُنت وهي تتبعه إلى طاحونة النصارى المهجورة..

* ويظل جمال الطبيعة (البكر) حاضراً في عوالم الفطرة..

* في القرى… والنجوع… والأرياف… والبلدات… وفي دواخل إنسانها..

*وفي دواخلي أنا ميلٌ فطري إلى عالم الفطرة..

* إلى مناطقنا هناك ؛ بنيلها… ونخيلها… وليلها… وشهبها… ونجومها… وأشباح دجاها..

* وفي شرقنا… وغربنا… وجنوبنا؛ جمالٌ مماثل..

* ومن قلب مثل هذا الجمال انطلقت إبداعات مشاهير الأدباء؛ لتعم العالم بأسره..

* ومنها إبداعات إيليا… تولستوي… والطيب صالح..

* فضجيج الحضارة يصم الآذان عن سماع الخرير… والهديل… والحفيف… والهسيس..

* ويعمي الأبصار عن رؤية الشهب… والنجوم… والسماء..

*ويرين على القلوب؛ فلا تستشعر شفقاً… ولا غسقاً… ولا سحراً… ولا دجىً..

* وفتاة من منطقتنا عاشت سنوات صباها في الخارج..

* وحين زارتها مع والديها تملكها ذهول (جمالي)؛ أرادت التعبير عنه شعراً..

* فكتبت بالإنجليزية ما يُعد إسفافاً عند إيليا أبي ماضي..

* بيد أنها رددت مفرداته ذاتها مثل القمر… والدجى… والشهب… والأنجم… والمساء..

* وحملت معها بعضاً من هذا الجمال إلى عاصمة الضباب..

* فقد تعرفت على الإنسان (جمال)؛ وأحبت فيه… وبه… وعبره… معاني (الجمال)..

* ولكنه عاد بعد أن لم يجد ما افتقده إيليا في مهجره..

* الشهب… والدجى… والنجوم..

*والجمال!!