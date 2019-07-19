رسالة في البريد.. بقلم احمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بتاريخ الاربعاء 10/ يوليو/2019م صحيفة (الإنتباهة)، جاء بعامود الكاتب احمد يوسف التاي مقال بعنوان (الادارة الاهلية رصاصة الرحمة).. عليه نأمل أن تتاح لنا فرصة الرد والتعليق على هذه الجزئية من المقال: (عندما جاءت ثورة الشباب تداعت الوفود المؤدية للثورة الى ميدان الاعتصام، ورأينا رجالات الاحزاب ونساءها ورجالات الطرق الصوفية والخلاوي وعلماء الدين، ولم نر لافتات لرجال الادارة الاهلية، ربما لاحساسهم بأنهم كانوا جزءاً من النظام المخلوع فاختفوا مع اخوانهم في الحزب).

اخي الكريم الاستاذ/ احمد يوسف التاي، انا الشيخ احمد محمد احمد ابراهيم خليفة من أحد بيوتات الادارة الاهلية لقبائل العبابدة المغيب والمفترى عليه، ولكن لكل مقام مقال، لقد كنت (صابيها قنا) مع الشباب الذين اثبتوا للعالم اجمع ان الشعب السوداني شعب عظيم معلم سلمية، وكنت اجوب ساحات الاعتصام يومياً احمل علمي والبس جلباباً مكتوباً عليه لا للفساد بانواعه الديني والاداري والمالي، ولما كانت الحصة وطن كانت حلايب سودانية شعارنا، وكنت موجوداً في دفتر الحضور الثوري، وصعدت كثيراً على معظم منابر ساحة الاعتصام عارضاً قضيتي التي هي قضية كل شعب السودان العظيم، ومع حضوري هذا تجاوزتني حوافز الإدارة الأهلية بالمعرض بإيعاز منهم .. والفساد الذي استشرى في كل مفاصل الدولة السودانية واكتوينا بناره وعانينا من عذاباته مما يسمى ادارة قبيلة العبابدة والنهب المنظم والعشوائي لخيرات الارض في المنطقة من شمال شرق ابو حمد الى الحدود المصرية هنا وطن جريح وارض مغتصبة.

ارفع يديك فوق التفتيش بالذوق.. والترس دا ما بتشال الترس وارهو رجال.. نسأل الله الرحمة والمغفرة لابنائنا وبناتنا الذين استشهدوا على المتاريس التي انشأوها. والتحية لكل شباب الثورة ولقادة الحراك الثوري الذين التقينا بهم في منابر الاعتصام مدني عباس وخالد والشيخ ابراهيم الشيخ، وكنا نردد عليهم تذكروا حلايب سودانية عبارة لم نفتر من ترديدها طيلة ايام الاعتصام صباحاً مساءً، وكان الشباب يما زحونني العصير بيجاي يا عم حلايب والشاي بيجاي يا عم حلايب.

و(صبيناها) مرة اخرى مع حشود الادارة الاهلية ببري المعرض، وكنا هناك كالايتام في موائد اللئام، ولنا عودة مرة اخرى لنسرد ما دار في المعرض ببري.

اخي الكريم انا واهلي العبابدة متضررون من الاعلام السوداني لعدم ابراز قضايانا، ولاننا طرقنا ابواب كل الصحف السودانية ولم نجد اذناً صاغية، بالرغم من ان هناك اكثر من ثلاث صحف كانت تبرز وثائق تساعدنا لنصل لحقيقة ادارة العبابدة، ولكننا نقدر ظروفهم ونعرف ما تسمى الرقابة على الصحف.

و (صبيناها) مرة اخرى مع حشود الادارة الاهلية ببري المعرض، وطالعنا في الصحف بيان اللجنة التنفيذية للادارة الاهلية الممهور بتوقيع رئيس اللجنة السلطان صديق ودعة، وذهبنا لمقابلته بمنزله بالعباسية، وكان ذلك في اواخر رمضان الكريم، ولم نقابله ولكن قابلنا الشرتاي آدم مقرر اللجنة، وعرفناه بأننا نرغب في مقابلة اللجنة لنعرفهم على حقيقة ادارة قبيلة العبابدة، ولم نتمكن من مقابلتها الى ان جاءت الحشود لارض المعارض وحضرنا الى ارض المعارض، وعند الدخول سألني موظف الاستقبال: انت تبع امارة العبابدة ام نظارة العبابدة؟ امارة العبابدة هم اهلنا واحبابنا رغم اختلافنا معهم، فهم يسعون للم الشمل ووحدة العبابدة، اما نظارة عموم العبابدة في رأيي عبث قبلي، فادارة قبائل العبابدة من اقدم الادارات الاهلية بالسودان، وهي موجودة منذ السلطنة الزرقاء (دولة سنار) ومنذ 1821م حتى 2005م تعرف باسم عمودية عموم قبائل العبابدة، وهي عمودية مستقلة بين نظارتين نظارة البشاريين ونظارة الميرفاب من 2006م الى اليوم، وفي اخريات ولاية اللواء حاتم الوسيلة لنهر النيل تقدمنا بشكوى له من ممارسات النظارة، فكان رده: انا لا بعرف امارة ولا نظارة للعبادة شوفوا غلام وين.. ونحن نقول لدينا شكاوى ضد ناظر العبابدة ومرافقيه بارض المعارض لاستلامهم الفلوس دوننا، وان كل ما يعرف لا يقال ولكن بلغت المدية المحز، علماً بأن هناك (29) شخصاً جاءوا برفقة الناظر بصفة عُمد من بينهم أبناؤه الأربعة وهم ليسوا عُمداً.

لكم خالص الشكر والتقدير، ولا نريد الاطراء عليك، فيكفي انك من اشجع الاقلام في ساحة الإعلام.

الشيخ/ أحمد محمد أحمد إبراهيم خليفة

شيخ منطقة المرات/ وادي قبقة

العبابدة/ المليكاب

ت: 0961847193-0994552525