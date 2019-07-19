تظنها بسيطة لكنها مميتة.. أعراض صحية شائعة

قد لا تحب معاودة الطبيب، خاصة إذا كنت ممن يعانون من مشاكل صحية تبدو صغيرة في ظاهرها، مثل الكحة أو الألم البسيط بالعضل، ولكن استمرارها قد يكون مؤشرا على مشكلة أكثر خطورة.

هناك أعراض أساسية وصفها اختصاصيو الطب بالاستثنائية وقالوا إن الشعور بأي منها، يستدعي عدم التجاهل، واستشارة الطبيب فيها.

الحبة التي لا تزول

قد تعتقد أنها بثرة، تنزف دما كلما قمت بتمرير شفرة الحلاقة عليها، ظنا منك أنها حبة ناجمة عن التهاب عادي، ولكنها في الواقع قد تكون خلية جلد سرطانية قابلة للعلاج في حال اكتشافها مبكرا، كما يقول طبيب الأمراض الجلدية ويتني بو، من مستشفى ماونت سيناي في مدينة نيويورك.

ومن مضاعفات تجاهل هذه البثور، تحولها إلى ندب أو تقرحات تحدث تشوها بالجلد. وحسب جمعية السرطان الأميركية، فإن نسبة إصابة الرجال بها ضعف نسبة النساء.

من أماكن وجودها بالجسم، فروة الرأس والجفون وأطراف الأذنين والظهر.

التبوُّل

هل تستيقط مرارا خلال الليل بغرض التبول؟

وحتى في النهار، هل تشعر بأنك بحاجة ماسة لدخول الحمام، مع الإحساس بألم عند التبول؟

تضخم البروستاتا قد يكون السبب، خاصة إذا كانت كمية البول المفرزة قليلة. وهذه الحالة التي تصيب نحو نصف الرجال، قد تحتاج إلى جراحة لمنع حدوث مضاعفات مثل تلف الكلى كما يقول أختصاصي المسالك البولية ريان بيرغلوند، من كليفلاند كلينك.

هذه الأعراض قد تشير إلى مشكلات أخرى مثل مرض السكري أو في حالات نادرة سرطان البروستاتا.

ضعف الانتصاب

البعض يعتقد أنه لا يزال شابا وحبة فياغرا قد تكون الحل لمشكلة ضعف الانتصاب الناجمة، كما يظن، عن الإجهاد أو الشرب والتدخين.

لكن الدكتور بيرغلوند له رأي آخر، خاصة أن ربع الرجال فوق سن الأربعين يمرون بهذه الحالة.

الأمر قد يكون أخطر بكثير من كونه أسلوب حياة، بل مؤشر مبكر على مشاكل في القلب والأوعية الدموية.

فالأوعية المسدودة تقلل من تدفق الدم إلى القلب وإلى الأجهزة التناسلية.

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رؤية الطبيب مبكرا قد تساعد في اكتشاف السبب الكامن وربما حتى منع حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.

سرعة الانفعال

هل تتصرف بغضب أو تنفعل بسرعة؟ هل تشعر بأنك عدواني؟

أغلبية الرجال قد يظنون أنه عرض كلاسيكي للاكتئاب. إن كنت تعاني من تلك الحالة، ينصح مايكل أديس، أستاذ علم النفس بجامعة كلارك في ورسستر، ماساتشوستس، بزيارة الطبيب، فالأمر قد يكون مرتبطا بنقص الفيتامينات وتحديدا B12 و D

كما أن الأمراض المزمنة مثل السكري، قد تسبب الأعراض نفسها.

السعال المتواصل

عند الشعور بالسعال الجاف لمدة أربعة أسابيع أو أكثر، أو بحة في الصوت، مع صعوبة البلع، قد تظن أنك تعاني من الارتجاع المريئي، فهذه من أعراضه حسب اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي سيث غروس، لكن تجاهل هذا المرض مع مر السنين، قد يؤدي إلى سرطان المريء الذي يصيب الرجال بنسبة ثلاثة أضعاف مقارنة بالنساء.

السعال المتواصل قد يكون أيضا عرضا للربو أو السيلان الأنفي الخلفي وفي حالات أقل شيوعا قد يؤشر إلى الإصابة بسرطان الرئة أو قصور القلب.

السكتة الدماغية

السكتة الدماغية هي السبب الرئيسي الثاني للوفاة في جميع أنحاء العالم.

وينصح الاختصاصيون بالاتصال بالطوارئ في حالات الشعور بأي من أعراضها الرئيسية المبينة أدناه:

-ضعف أو تنميل: على جانب واحد من الجسم (عادة في الوجه أو الذراع أو الساق).

-ضبابية الرؤية: أو فقدان الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما.

-صعوبة في التحدث: تداخل الكلمات، صعوبة في فهم ما يقوله الآخرون، أو عدم القدرة على تكرار جملة بسيطة.

-دوخة مفاجئة أو صداع شديد.