ماكرون يؤكد استعداد بلاده لدعم السودان فى المرحلة الجديدة

اخبار من اليمن أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد بلاده لدعم السودان في هذه المرحلة الجديدة من تاريخها..مشيدا بالدور الذي لعبه الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا من أجل تهدئة الوضع في السودان.
ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان، أمس الأربعاء، على وثيقة الاتفاق السياسي لتقاسم السلطة وإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد.
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