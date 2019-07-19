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الجيش اليمني يستعيد مناطق جديدة في باقم بمحافظة صعدة

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سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني، صباح اليوم الجمعة، على مناطق جديدة بمديرية باقم شمال محافظة صعدة، كانت في قبضة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن ألوية الجيش الوطني في محور باقم استعادت السيطرة على السلسلة الجبلية المحاذية لجبال النار شمال مديرية باقم، وتم القضاء على مجموعة قناصين تابعين للميليشيا كانت تستهدف إمدادات الجيش الوطني.

وأضاف المصدر أن العمليات العسكرية الواسعة ماتزال مستمرة حتى استكمال السيطرة على مركز مديرية باقم.

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