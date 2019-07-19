وأضاف أن بلاده لديها أيضاً "دليل واضح" على أنها أسقطت طائرة مسيرة إيرانية أمس الخميس.
وقال المسؤول للصحفيين في إفادة، "إذا حلقت (أي طائرة) على مسافة أقرب من اللازم من سفننا سنستمر في إسقاطها".
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تتوعد بإسقاط أي طائرة مسيرة لإيران تقترب من سفنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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