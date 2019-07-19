مقتل جندي تركي وإصابة 6 في عملية أمنية بشمال العراق

وبدأت تلك الحملة للمرة الأولى في 27 مايو في منطقة هاكورك في شمال العراق مستهدفة حزب العمال الكردستاني بالمدفعية والقصف الجوي إضافة إلى القوات الخاصة.
ويستخدم لفظ تحييد في العادة للإشارة إلى القتل لكن يمكن استخدامه أيضاً للإشارة إلى الإصابة أو الأسر.
وشنت تركيا ضربات جوية متكررة على المنطقة لكن الحملة الجارية حالياً شملت قصفاً بالمدفعية وعمليات برية.
وقال مصدر أمني، إن جندياً تركياً آخر قتل في هجوم بصاروخ نفذه حزب العمال الكردستاني اليوم الجمعة في إقليم بدليس شرق تركيا وأضاف أن شخصين آخرين أصيبا.
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