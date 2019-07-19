رئيس المجلس العسكري يرفُض تسليم البشير إلى “الجنائية الدولية”

جدد رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن المجلس لن يسلم الرئيس السابق عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية، وقطع بأن محاكمته ستتم داخل البلاد وأكد أن القضاء السوداني مؤهل وقادر على ذلك.

ويواجه البشير، الذي أطاح به الجيش في إبريل بعد شهور من الاحتجاجات ضد حكمه الذي دام 30 عاما، تهماً عدة في السودان، كما أنه يواجه مذكرة اعتقال أصدرتها قبل أكثر من عشر سنوات المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دافور.

وقال البرهان في مُقابلة مع الـ “بي بي سي” إنه لم تصدر تعليمات من قادة المجلس بفض الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات الشعب المُسلحة بالخرطوم، وأقر أن بعض القادة العسكريين متورطون في الأمر وأكد أن السلطات تحقق معهم تمهيدا لتقديمهم الى المحاكمة.

ووفي سياق أخر توقع البرهان أن يتوصل وفدا التفاوض في المرحلة الانتقالية إلى اتفاق سريع بشأن الإعلان الدستوري. وذكر أنه تم الاتفاق على جزء كبير من الوثيق.