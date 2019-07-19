طيار سعودي يباغت الحوثيين ويمطرهم بنيران الأباتشي (فيديو)

ظهر فيديو جديد لطيار سعودي يقوم بمباغتة جماعة (الحوثيين) في اليمن، حيث يمطرهم بوابل من الرصاص في صعدة.
نشرت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطيار الأباتشي وهو ينخفض بطائرته، ويفتح النيران على "الحوثيين" في صعدة اليمنية، حسب صحيفة "سبق" الإلكترونية.
وكان طيران التحالف العربي، نفذ فجر الخميس، ثلاث غارات على معسكر اللواء 25 ميكا في مديرية عبس شمال غربي حجة، الذي سبق وتعرض إلى قصف متكرر منذ انطلاق عمليات التحالف في 26 مارس العام 2015م.
في سياق الغارات الجوية أيضا، جدد طيران التحالف العربي، قصف محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.
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