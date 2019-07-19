قالت منظمة (أكشن أجينست هانجر) وهى منظمة أهلية غير حكومية، فى بيان اليوم الجمعة، إن أحد العاملين بها وسائقين وثلاثة موظفين فى مجال الصحة فقدوا بعد هجوم على قافلة شمال شرق نيجيريا قتل فيه سائق.
وقالت المنظمة فى بيانها الذى يشير إلى هجوم وقع أمس الخميس "نشعر ببالغ الحزن لهذا الحادث المأساوى الذى استهدف هؤلاء الزملاء الذين وهبوا حياتهم لتقديم المساعدة للحفاظ على حياة الأفراد والأسر".
وقالت مصادر لرويترز فى وقت سابق اليوم الجمعة إن مسلحين إسلاميين نفذوا الهجوم وخطفوا أفراد القافلة الذين ما زالوا على قيد الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة أهلية تعلن فقد أحد عامليها و5 آخرين بعد هجوم فى نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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