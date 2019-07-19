إصابات في انفجار بمصنع للغاز وسط الصين

وقع انفجار اليوم الجمعة في مصنع للغاز بمدينة "ييما" بمقاطعة "خنان" وسط الصين، ما تسبب في إصابات متعددة.

وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم - أن الانفجار وقع الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي لبكين في ورشة تابعة للمصنع، ما تسبب في سقوط عدد من المصابين تم نقلهم إلى المستشفى، إلى جانب تهشم النوافذ والأبواب ووقف خطوط الانتاج.

وأشارت السلطات إلى أن العدد الدقيق للضحايا لم يحدد بعد، وأنه يتم حاليا التحقيق للوقوف على كافة أسباب وملابسات الحادث.