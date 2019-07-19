المبعوث الأفريقي يُغادر إلى إثيوبيا للقاء قادة الجبهة الثورية

أعلن مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان، محمد حسن ولد لبات، عن لقاء يجمعة بقادة الحركات المُسلحة في أديس أبابا لدعم الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

وقال ولد لبات لقناة “سكاي نيوز” ، إنه بصدد التوجه إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا اليو “الجمعة” للقاء ممثلي الحركات المُسلحة سعياً لأخذ مطالبها بعين الاعتبار وحشد دعم أوسع للاتفاق النهائي.

ويجري وفد من قوي الحرية والتغيير منذ أيام مشاورات في العاصمة الإثيوبية مع قادة الجبهة الثورية لتضمين وجهات نظرها في الاتفاق المزمع مع المجلس العسكري.

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وأكد ولد لبات نيته العودة سريعا إلى الخرطوم، داعياً أطراف التفاوض إلى النظر في مشروع الوثيقة الدستورية إستعدادا لتوقيع الاتفاق النهائي الشامل.

وكان الطرفان وقعا، الأربعاء الماضي بالأحرف الأولى على اتفاق بينهما يمهد لحل أزمة الحكم الانتقالي التي استمرت بين الطرفين منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.

وقالت مصادر في قوى الحرية والتغيير أن تأجيل الاجتماع جاء بناء على طلب الطرفين، وطلبت قوى الحرية والتغيير تأجيلاً لعقد مفاوضات كانت مقررة الجمعة بشأن الاعلان الدستوري لإفساح المجال لمزيد من التشاور بعد ظهور تباينات بين القوى السياسية بسبب رفضها للوثيقة.