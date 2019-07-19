أول رد أمريكي على فيديو طائرة الحرس الثوري الإيراني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه على ثقة من أن سفينة الهجوم "يو.إس.إس. بوكسر" أسقطت طائرة مسيرة إيرانية بالأمس.

وأكد ترامب، وفقاً للعربية عاجل، استعداد الولايات المتحدة للرد على أي استفزازات من قبل إيران، وفقا لقناة "العربية".

يأتي ذلك بعدما بث التليفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الجمعة، لقطات قيل إنها التقطت من قبل الطائرة المسيرة التي زعمت الولايات المتحدة الأمريكية إسقاطها يوم الخميس.

ونشرت "برس تي في" الإيرانية المقطع قائلة إنها تظهر السفينة الحربية الأمريكية قبل وبعد إعلان ترامب عن إسقاط الطائرة.

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وأوضحت أن الصور تظهر سفينة الإنزال الأمريكية USS Boxer، التي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنها دمرت الطائرة الإيرانية المسيرة فوق مضيق هرمز.

وكان الحرس الثوري أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، أنه سينشر صورا التقطتها الطائرة الإيرانية المسيرة للسفينة الأمريكية التي تؤكد واشنطن أنها أسقطت الطائرة المسيرة الإيرانية.

وقال الحرس الثوري إن "اللقطات التي صورتها طائرتنا المسيرة من المدمرة الأمريكية، وثيقة سنكشفها للرأي العام العالمي، لإثبات عدم صحة الادعاءات الأمريكية بخصوص إسقاط الطائرة الإيرانية".