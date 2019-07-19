النيل الازرق :ترتيبات لاستقبال فريق المريخ السوداني

شرعت حكومة ولاية النيل الازرق في وضع الترتيبات اللازمة لاستقبال بعثة فريق المريخ السوداني حيث اصدر والي النيل الازرق المكلف قرارا قضي بموجبه تكوين لجنة للاستقبال والسكن والضيافة برعايته والربيع عبدالباقي الشايب رئيس المجلس الاعلي للشباب والرياضة المكلف مشرفا ود. عبدالعزيز سعد الله منسقا والشيخ ادهم ادريس رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم رئيسا ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المحلي لكرة القدم عضوا ومقررا وعضوية ممثلي القوات النظامية وعدد من الاتحادات المهنية وممثلي شركات الاتصالات والمصارف العاملة بالولاية وعدد من رجال الاعمال بجانب رابطة مشجعي المريخ واسندت للجنة جملة من المهام والاختصاصات تمثلت في استقطاب الدعم المالي والعيني لضيافة بعثة فريق المريخ و عمل برامج مصاحبة وتنسيق المشاركات الرياضية وبحسب سونا علي اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا ورفع تقريرها للسيد الوالي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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