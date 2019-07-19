الخارجية تُدين مقتل عسكري بـ (يونسفا) و(5) مدنيين في أبيي

التاريخ: 19-يوليو-2019
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عبّرت وزارة الخارجية، عن أسف السودان وإدانته لحادث اعتداء مجهولين على أفراد القوة الأمنية الأممية المؤقتة لأبيي (يونسفا) والمدنيين في سوق “أميت” بأبيي الثلاثاء الماضي، الذي راح ضحيته أحد أفراد القوة وخمسة مدنيين.
وبحسب موقع النيلين تعهدت الوزارة في بيان أمس، بأن تقوم الحكومة بما يليها لإجراء التحقيق اللازم في الحادثة وتقديم مرتكبيها للمحاكمة، وتقدمت بخالص التعازي لأسر الضحایا من حَفَظة الـسلام والمدنيين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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